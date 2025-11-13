جنوبی کوریا کے ساحل سے 600 سال پُرانا جہاز نکال لیا گیا
سیئول(نیٹ نیوز)جنوبی کورین ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے ملک کے مغربی ساحل کی تہہ سے 600 برس پرانا بحری کارگو جہاز کی باقیات نکال لیں۔نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم ہیریٹیج کا کہنا تھا کہ۔۔۔
ماڈو 4 نامی 15 صدی کے اس جہاز کو برسوں کی کوشش کے بعد گزشتہ ماہ صحیح حالت میں نکال لیا۔یہ دریافت سے پہلی بار جوسون دور (1392-1910) کا کوئی جہاز مکمل طور پر کھدائی کے بعد نکالا گیا ہے جو اس وقت کے کی سلطنت کے سمندری ٹیکس اور نقل و حمل کے پیچیدہ نظام کا سب سے واضح مادی ثبوت ہے ۔یہ جہاز پہلی بار 2015 میں دریافت کیا گیا جس کے بعد برسوں تک یہ جہاز محققین کے مطالعے اور اسے محفوظ کرنے کے کام کی وجہ سے زیر آب رہا۔دریافت کے بعد سے ماہرینِ موقع سے 120 سے زیادہ نوادرات حاصل کیے جا چکے ہیں جن میں لکڑی کے کارگو ٹیگ اور حکومتی چاولوں کے برتن شامل ہیں۔