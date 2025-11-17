صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورک فرام ہوم چھٹی کے مترادف کہنے پر ملازم کا استعفیٰ

  • عجائب دنیا
ورک فرام ہوم چھٹی کے مترادف کہنے پر ملازم کا استعفیٰ

فرید آباد (نیٹ نیوز)کمپنی کے ماحول سے تنگ آکر 23 سالہ ملازم نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ملازم کا کہنا ہے کہ منیجر کی جانب سے ورک فرام ہوم کو چھٹی کے مترادف قرار دئیے جانے پر مویوسی ہوئی۔۔۔

 لہٰذا ملازمت چھوڑنے پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے ۔ امریکی سائٹ ریڈیٹ پر وائرل ہونے والی ایک پوسٹ میں فرید آباد کے ایک ملازم کا کہنا ہے کہ میں فرید آباد کی ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، جہاں تنخواہ ہمیشہ وقت پر ہوتی تھی، لوگ بھی ٹھیک ہیں، بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ورک کلچر انتہائی ٹاکسک ہے ۔ دفتر میں کئی کئی دنوں تک کام نہیں ہوتا یا پھر یک دم اتنا کام دے دیا جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ماضی میں 1 یا 2 دن میں نے گھر سے کام کیا، کام نہ ہونے کے سبب میری ٹاسک شیٹ خالی رہی تو منیجر نے کہا کہ کام تو ہوا ہی نہیں اس لیے ان دنوں کی چھٹی مارک کر دیتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

پیاز کی مجموعی پیداوار کا ہدف 27 لاکھ 80 ہزار ٹن مقرر

قالین صنعت کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے ، اعجاز الرحمان

انجمن تاجران کا قرضوں سے چھٹکارے کیلئے پالیسی بنانے کا مطالبہ

اسلام آباد میں پہلے کیش لیس بازار کا افتتاح کردیا گیا

جدید کیپٹل مارکیٹس کا قیام وعلاقائی تعاون ناگزیر، افتخار ملک

ہیومن ریسورس میں سرمایہ کاری وقت کی اہم ضرورت ، میاں کاشف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak