110کروڑ کی ڈائنو سارکی باقیات نیلامی کیلئے تیار
لندن (نیٹ نیوز)دنیا میں گھومنے والے آخری ڈائنوسار میں سے ایک آئندہ مہینے 30 لاکھ پاؤنڈ (1 ارب 10 کروڑ پاکستانی روپے ) میں فروخت کے لیے پیش کیا جانے والا ہے ۔۔۔
‘سپائک دی سیناگناتھڈ’ نامی یہ ڈائنوسار کم از کم 6 کروڑ 60 لاکھ برس قبل زمین پر موجود تھا۔ جس کو آئندہ ماہ لندن میں موجود کرسٹیز میں نیلامی سے قبل دوبارہ جوڑ کر کھڑا کر دیا گیا ہے ۔ماہرین کی جانب سے اس ڈائنوسار کو انتہائی نایاب بتایا گیا ہے کہ جس کی باقیات 100 ہڈیوں پر مشتمل ہیں۔ جبکہ عموماً کسی ڈائنو سار کی چند ہی باقیات مل پاتی ہیں۔یہ نسل پروں والے ڈائنو سار آنزو ویلائی ‘چکن فرام دی ہیل’ نامی سے قریبی تعلق رکھتی ہے ، جس کے سر پر مرغی کی طرح کی کلغی، لمبی ٹانگیں، تیز پنجے اور شکار پکڑنے کے لیے جبڑے ہوتے ہوں گے ۔ڈائنو سار کی باقیات 2022 میں ساؤتھ ڈکوٹا سے دریافت ہوئیں تھیں۔