صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

110کروڑ کی ڈائنو سارکی باقیات نیلامی کیلئے تیار

  • عجائب دنیا
110کروڑ کی ڈائنو سارکی باقیات نیلامی کیلئے تیار

لندن (نیٹ نیوز)دنیا میں گھومنے والے آخری ڈائنوسار میں سے ایک آئندہ مہینے 30 لاکھ پاؤنڈ (1 ارب 10 کروڑ پاکستانی روپے ) میں فروخت کے لیے پیش کیا جانے والا ہے ۔۔۔

‘سپائک دی سیناگناتھڈ’ نامی یہ ڈائنوسار کم از کم 6 کروڑ 60 لاکھ برس قبل زمین پر موجود تھا۔ جس کو آئندہ ماہ لندن میں موجود کرسٹیز میں نیلامی سے قبل دوبارہ جوڑ کر کھڑا کر دیا گیا ہے ۔ماہرین کی جانب سے اس ڈائنوسار کو انتہائی نایاب بتایا گیا ہے کہ جس کی باقیات 100 ہڈیوں پر مشتمل ہیں۔ جبکہ عموماً کسی ڈائنو سار کی چند ہی باقیات مل پاتی ہیں۔یہ نسل پروں والے ڈائنو سار آنزو ویلائی ‘چکن فرام دی ہیل’ نامی سے قریبی تعلق رکھتی ہے ، جس کے سر پر مرغی کی طرح کی کلغی، لمبی ٹانگیں، تیز پنجے اور شکار پکڑنے کے لیے جبڑے ہوتے ہوں گے ۔ڈائنو سار کی باقیات 2022 میں ساؤتھ ڈکوٹا سے دریافت ہوئیں تھیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کیریئر کے آغاز میں مایوسی کے باوجود ہمت نہ ہاری:صنم ماروی

سائنسی تحقیق میں ایما سٹون دنیا کی خوبصورت ترین خاتون

میں ویسا باپ نہیں بنوں گا جیسے میرے والد تھے :عثمان مختار

کیریئر کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کی گئیں:فرحان سعید

پاکستانی ریپر طلحہ انجم نے نیپال میں بھارتی پرچم لہرادیا

مجھے غیر مرئی مخلوقات دکھائی دیتی تھیں:نازش جہانگیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak