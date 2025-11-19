وہ قصبہ جہاں اب 66 دن تک سورج طلوع نہیں ہوگا
الاسکا (نیٹ نیوز)امریکا کے انتہائی شمال میں واقع قصبے میں 2 ماہ طویل رات کا آغاز ہو رہا ہے۔۔۔
امریکی ریاست الاسکا کے ایک قصبے Utqiagvik میں ہر سال وہاں کے رہنے والے 2 ماہ یا اس سے زائد عرصہ رات کی تاریکی میں گزارتے ہیں۔2025 میں ایسا 18 نومبر کو وہاں کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر ایک بج کر 36 منٹ (پاکستان میں 19 نومبر کی شب 3 بج کر 35 منٹ) میں سورج غروب ہوگا اور پھر 23 جنوری کی دوپہر تک طلوع نہیں ہوگا۔یعنی 66 دن تک سورج طلوع ہونے کا منظر دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔آرکٹک سرکل میں واقع اس قصبے کو ہر سال قطبی رات کا تجربہ ہوتا ہے ۔ایسا اس وقت ہوتا ہے جب زمین محور پر کچھ جھک جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں آرکٹک سرکل میں سورج کئی ہفتوں تک غروب رہتا ہے ۔اس کے مقابلے میں گرمیوں میں سورج کی روشنی 24 گھنٹے تک برقرار رہتی ہے اور اس کو مڈنائٹ سن کہا جاتا ہے ۔