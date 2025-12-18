صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلوبل وارمنگ، بیشتر ممالک میں سردیاں ڈیڑھ ماہ رہ جائینگی

  • عجائب دنیا
گلوبل وارمنگ، بیشتر ممالک میں سردیاں ڈیڑھ ماہ رہ جائینگی

لندن(نیٹ نیوز)لندن یونیورسٹی سے منسلک ماہرین آب وہوا نے تحقیق کر انکشاف کیا ہے کہ اگلے 40، 50 سال میں بیشتر ممالک میں موسم سرما کا عرصہ صرف ڈیرھ دو ماہ رہ جائے گا۔۔۔

وجہ یہ کہ بڑھتی گرمی کرہ ارض کے بقیہ علاقوں کی نسبت قطب شمالی و جنوبی میں درجہ حرارت ‘‘چار گنا’’زیادہ رفتار سے بڑھا رہی ہے ۔اس باعث خط استوا پر چلتی ان قطبی سرد ہوائوں کا زور بھی کم ہو چکا جو پاکستان سمیت کئی ملکوں میں سردیاں لاتی ہیں۔اسی لیے پاکستان کے علاوہ کئی ممالک میں گرمیوں کا دورانیہ بڑھ جبکہ سردی کا گھٹ رہا ہے ۔مستقبل میں موسم گرما سات آٹھ مہینے تک چلے گا۔موسموں کی یہ تبدیلی نظام خوراک پر سب سے زیادہ بْرے یا اچھے اثرات مرتب کرے گی۔

