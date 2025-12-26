صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نورڈک ڈائٹ ٹائپ 2ذیا بیطس کے اثرات کم کرتی

  • عجائب دنیا
نورڈک ڈائٹ ٹائپ 2ذیا بیطس کے اثرات کم کرتی

لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نورڈک ڈائٹ (مچھلی، سبزیوں، بیریز اور سالم اجناس سے بھرپور غذا) نہ صرف قلبی صحت کو بہتر کرتی ہے۔۔

 بلکہ ٹائپ 2 ذیا بیطس کے اثرات کو بھی کم کرتی ہے ۔جرنل نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والی تحقیق میں سویڈش سائنس دانوں نے 100 سے زائد افراد کی صحت پر نورڈک ڈائٹ کے اثرات کا جائزہ لیا۔ اس غذا نے شرکاء کے جگر پر جمی چکنائی کو کم کرنے میں مدد دی۔ماہرین کے مطابق اب کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ غذا ٹائپ 2ذیا بیطس اور میٹابولک ڈِس فنکشن- ایسوسی ایٹڈ اسٹیے ٹوٹک لیور ڈیزیز (ایم اے اسی ایل ڈی) کو قابو کرنے میں ایک مؤثر طریقہ ثابت ہو سکتا ہے ۔ایم اے ایس ایل ڈی ایک ایسی بیماری ہے جو شراب نوشی کے بجائے کولیسٹرول اور مٹاپے سے تعلق رکھتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

خالدہ ضیا کے بیٹے کی بنگلہ دیش واپسی، لاکھوں افراد کا استقبال

افغانستان سے تاجک چیک پوسٹ پرپھر حملہ ، 2اہلکار ہلاک

بھارت:علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فائرنگ ، پروفیسر جاں بحق

جنگیں ختم کریں ،کرسمس کا پیغام

سرحدی بندش:افغان تاجروں کو 5کروڑ ڈالر نقصان

بھارت:کرسمس پر ہندو انتہا پسندوں کے مسیحیوں پر حملے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak