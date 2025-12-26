نورڈک ڈائٹ ٹائپ 2ذیا بیطس کے اثرات کم کرتی
لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نورڈک ڈائٹ (مچھلی، سبزیوں، بیریز اور سالم اجناس سے بھرپور غذا) نہ صرف قلبی صحت کو بہتر کرتی ہے۔۔
بلکہ ٹائپ 2 ذیا بیطس کے اثرات کو بھی کم کرتی ہے ۔جرنل نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والی تحقیق میں سویڈش سائنس دانوں نے 100 سے زائد افراد کی صحت پر نورڈک ڈائٹ کے اثرات کا جائزہ لیا۔ اس غذا نے شرکاء کے جگر پر جمی چکنائی کو کم کرنے میں مدد دی۔ماہرین کے مطابق اب کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ غذا ٹائپ 2ذیا بیطس اور میٹابولک ڈِس فنکشن- ایسوسی ایٹڈ اسٹیے ٹوٹک لیور ڈیزیز (ایم اے اسی ایل ڈی) کو قابو کرنے میں ایک مؤثر طریقہ ثابت ہو سکتا ہے ۔ایم اے ایس ایل ڈی ایک ایسی بیماری ہے جو شراب نوشی کے بجائے کولیسٹرول اور مٹاپے سے تعلق رکھتی ہے ۔