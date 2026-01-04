صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینسر سے جنگ جیتنے والے نے شہر کو گرین زون میں بدل دیا

  • عجائب دنیا
کینسر سے جنگ جیتنے والے نے شہر کو گرین زون میں بدل دیا

ممبئی (نیٹ نیوز)بھارتی ریاست آسام میں کینسر کو شکست دینے والے ایک پُرعزم شخص نے ماحولیاتی تبدیلی کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیا۔یہ 2006 کی بات تھی جب بھارتی شخص کلیداس 61 نے کینسر سے جنگ کے بعد اب ماحولیاتی آلودگی سے جنگ کا آغاز کردیا ہے۔۔۔

 جس کی ابتدا آسام کے اپنے آبائی شہر دھوبری سے کیا جسے آج کل سبزہ زار بنانے کی کوششوں میں جُتا ہے ۔کلیداس نے دھوبری کی سڑکوں پر پودے لگانے کا آغاز کیا۔ ان کی کوششوں نے دھوبری شہر کے تمام 16 وارڈز اور قریبی گورپور تک کے علاقوں کو سبزہ سے مزین کر دیا ہے ۔ان کی لگن اور محنت نے ان کے شہر کی شکل تبدیل کر دی اور یہ سب اس نے اپنے ذاتی اخراجات پر کیا۔ سڑکوں کے کناروں پر پودے اور پھولوں کے درخت لگائے ، اور ان کی دیکھ بھال بھی خود کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بشریٰ انصاری اور فیروز خان بارے گمراہ کن خبروں پر اسما عباس برہم

کبھی کوئی کاسمیٹک سرجری نہیں کروائی:آمنہ شیخ

سٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

لوگ اب کامیڈی کے بجائے فحاشی پر ہنستے ہیں:بشریٰ انصاری

ضرار خان دلہنیا گھر لے آئے ، ویڈیوز کا چرچا عام

جنگجو ہیرو لالہ سدھیر کی 29ویں برسی 19جنوری کو منائی جائے گی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak