عمان کے آسمان پر روشن شہابی بارش کا خوبصورت منظر

عمان کے آسمان پر روشن شہابی بارش کا خوبصورت منظر

لاہور(نیٹ نیوز)سلطنت عمان کے آسمان پر شہابی بارش ایک قدرتی فلکیاتی مظہر ہے جس کا عروج نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہوتا ہے ۔یہ دراصل ایک روشن شہابی بارش ہے جو ہر سال جنوری کے شروع میں آسمان کو روشن کرتی ہے۔۔۔۔

یہ بارش اسی وقت عروج پر پہنچتی ہے جس میں بہت سے روشن شہاب اپنے تیز رفتار کے ساتھ آتے ہیں ۔ اس کا ذریعہ زمین کے قریب چھوٹے ملبے ہیں،یہ روشن بارش حالات پر منحصر ہوتی ہے یعنی آسمان کی روشنی، چاند کی حالت وغیرہ، جس کی بنا پر عمان کے مختلف شہروں میں یہ مظہر چند درجن سے لے کر بے شمار شہاب فی گھنٹہ تک دیکھا جا سکتا ہے ۔عام طور پر رات کے درمیانی وقت سے صبح کے ابتدائی گھنٹے تک صاف اور تاریک آسمان والے علاقوں میں زیادہ روشن اور تیز شہاب دیکھنے کو ملتے ہیں۔

 

