یوٹیوب ویڈیو جو آج چلائیں تو 140 سال بعد ختم ہوگی
لاہور(نیٹ نیوز)یوٹیوب پر سامنے آنے والی غیر معمولی ویڈیو نے صارفین کو حیرت میں مبتلا کر دیا ۔
اس ویڈیو کی خاص بات یہ نہیں کہ اس میں کوئی نایاب منظر یا آواز موجود ہے ، بلکہ اس کی حیران کن طوالت ہے ، جو مبینہ طور پر 140 سال سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے ۔دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ ویڈیو مکمل طور پر خالی ہے ۔نہ اس میں کوئی تصویر ہے ، نہ آواز صرف ایک خالی سیاہ سکرین دکھائی دیتی ہے ۔ اس کے باوجود لاکھوں افراد اسے پلے کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے ۔ یہ ویڈیو 5 جنوری کو ‘shinywr’ نامی یوٹیوب اکاؤنٹ سے اپلوڈ کی گئی۔ یو ٹیوب پر ویڈیو کی مجموعی مدت 1,234,567 گھنٹے 30 منٹ ظاہر کی گئی ہے ، جو تقریباً 140 سال بنتی ہے ۔ تاہم جب صارفین اسے پلے کرتے ہیں تو پلے بیک بار محض 12 گھنٹے کے قریب دکھاتا ہے ، ماہرین کے مطابق یہ تضاد دراصل یوٹیوب کے میٹا ڈیٹا یا سسٹم گلچ کا نتیجہ ہو سکتا ہے ۔