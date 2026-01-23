صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیٹ سے نکلنے والی گیس کو خوشبو میں بدلنے والی گولی تیار

  • عجائب دنیا
پیٹ سے نکلنے والی گیس کو خوشبو میں بدلنے والی گولی تیار

پیرس(نیٹ نیوز)فرانسیسی موجد کرسچین پوئنشیوال نے ایک منفرد اور حیران کن ایجاد کی ہے جس کا مقصد انسانی جسم سے خارج ہونے والی گیس (پاد)کی بدبو کو خوشگوار خوشبو میں بدلنا ہے ۔ اس ایجاد کا نام Pilule Pet رکھا گیا ہے ، جسے دنیا کی سب سے عجیب اور دلچسپ سائنسی ایجاد کہا جا رہا ہے ۔

 پاد پِل کے موجد کے مطابق یہ گولی قدرتی اجزا سے تیار کی گئی ہے اور نہ صرف بدبو کو کم کرتی ہے بلکہ ہاضمے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گولی انسانی پاد کو گلاب، وایولٹ یا چاکلیٹ جیسی خوشبو میں بدل سکتی ہے ، جس سے روزمرہ جسمانی عمل ایک خوشگوار تجربہ بن جاتا ہے ۔ کرسچین پوئنشیوال نے کہا کہ اکثر لوگ اس مسئلے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، مگر انہوں نے اسے سنجیدہ سائنسی چیلنج سمجھ کر حل کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے روزمرہ کے ایک قدرتی عمل کو دلچسپ اور خوشگوار بنانے کی کوشش کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،تیزی ،49فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

ڈالر کی قدر مزید کم،تولہ سونا 800 روپے سستا

کانسٹانٹا بندرگاہ اہم میری ٹائم گیٹ وے بن سکتی ، رومانیہ

نان لیدر فٹ ویئر کی تیاری کیلئے پاک چین معاہدے کی منظوری

موبی لنک نے آئی ایس او کی جدید عالمی سرٹیفکیشن حاصل کرلی

پاک قطرجنرل تکافل کے آئی پی او کی21گنازائد سبسکرپشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak