صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیبیا:16سال قبل کیا گیا آرڈر دُکاندار کو رواں ماہ موصول

  • عجائب دنیا
لیبیا:16سال قبل کیا گیا آرڈر دُکاندار کو رواں ماہ موصول

طرابلس(نیٹ نیوز)لیبیا کی ایک موبائل فون شاپ کو نوکیا موبائل فونز کی کھیپ 16سال گزرنے کے بعد حال ہی میں موصول ہوئی۔لیبیا کے شہر طرابلس میں واقع ایک دکاندار نے نوکیا فونز سال 2010ء میں آرڈر کیے تھے ، تاہم 2011ء میں لیبیا میں شروع ہونے والی خانہ جنگی اور طویل سیاسی عدم استحکام کے باعث ملک کا لاجسٹک، کسٹمز اور تجارتی نظام شدید متاثر ہوا۔

اس صورتحال کے نتیجے میں یہ کھیپ مختلف گوداموں میں ہی پھنسی رہی اور کبھی اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی۔بالآخر رواں ماہ 2026 میں یہ طویل عرصے سے گمشدہ پیکج مکمل طور پر محفوظ حالت میں دکان پر پہنچ گیا۔ کھیپ کھولنے پر دکاندار حیرت زدہ رہ گیا، موصول ہونے والے موبائل فونز کلاسک نوکیا ماڈلز پر مشتمل تھے ، جو آج کے اسمارٹ فون کے دور میں ماضی کی یادگار سمجھے جاتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ڈیلیز تنازع:پی ایچ ایف اور ہاکی کھلاڑیوں کے مذاکرت ناکام

فاسٹ بولر محمد صیام نے وسیم اکرم کو اپنا آئیڈیل قرار دیا

حنیف عباسی کا راولپنڈی ٹائیگرز کرکٹ ٹیم بنانے کا اعلان

امریکا میں پاکستانیوں کو کھیلوں میں شامل کرینگے :نیٹلی بیکر

سابق اولمپیئن گرفتار، منشیات سمگلنگ کے سنگین الزامات

راشد خان کا بھٹے بھونتے ہوئے ’’بارڈر 2‘‘ دیکھنے کا اعلان، ویڈیو وائرل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak