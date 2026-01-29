انسان کا 150 سال تک زندہ رہنا ممکن ، محققین کا انکشاف
لاہور(نیٹ نیوز)جینیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب انسانوں کا 150 سال تک زندہ رہنا ممکن ہوگا۔ماہر جینیات سٹیو ہوروتھ نے حال ہی میں اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کہ انسان کی حیاتیاتی عمر کی درست پیمائش کیلئے کی جانے والی تحقیق انقلاب برپا کر رہی ہے ۔
تحقیق میں ہونے والی پیش رفت اس امکان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کی حیاتیاتی عمر کو پیچھے کی طرف دوبارہ موڑا جا سکتا ہے یعنی بڑھاپے کے بعد دوبارہ جوان ہونا ممکن ہے ۔انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عمر دراز کرنے والے کسی بھی علاج کی توثیق کرنے سے پہلے عمر بڑھنے کی درست پیمائش کرنے کے قابل اعتماد طریقے اہم ہیں ہے ۔سٹیو ہوروتھ نے کہا کہ تحقیق کے نتائج انسان کی لمبی عمر کو نئی شکل دینے میں جدید جینیات اور سائنس کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کو اجاگر کرتی ہے ۔