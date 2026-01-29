صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

1400 برس قدیم مقبرے سے موت کا مجسمہ دریافت

  • عجائب دنیا
میکسیکو (نیٹ نیوز)میکسیکو میں 1400 برس سے گمشدہ پُر اسرار مقبرہ دریافت ہوا جس میں موجود ایک مجسمہ موت کی عکاسی کر رہا ہے ۔ماہرینِ آثارِ قدیمہ اس مقام پر غیر متوقع طور پر اس وقت پہنچے جب وہ میکسیکو کے ایک قصبے سان پیبلو ہوئیٹزو میں لُوٹ مار کی ایک بے نام رپورٹ سے متعلق تحقیق کر رہے تھے ۔

حکام نے اس دریافت کو ملک کی وزارتِ ثقافت کی جانب سے گزشتہ دہائی میں کی جانے والی سب سے اہم آثارِ قدیمہ کی دریافت قرار دیا گیا ہے ۔ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ مقبرہ 600 عیسوی سے تعلق رکھتا ہے ، یہ دور قدیم زیپوٹیکس (جن کو کلاؤڈ پیپلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ) کی ابتداء سے تھوڑا عرصہ پہلے کا ہے ۔ باقیات میں ایک الّو کا مجسمہ ہے جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں جبکہ اس کی چونچ نے اس وقت کے کسی معزز شخص کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے ۔زیپوٹیک لوگوں کے مطابق الّو رات اور موت کی علامت سمجھا جاتا ہے ۔

 

