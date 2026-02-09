صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپریشن کی شکار ماؤں کے بچوں میں آٹزم کا خطرہ زیادہ

ٹوکیو(نیٹ نیوز)حمل کے دوران یا بعد میں شدید ذہنی تناؤ اور ڈیریشن کی شکار ماؤں کے بچوں میں آٹزم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ جاپان میں ہونے والی تحقیق کے مطابق پیرینٹل ڈپریشن کا سامنا کرنے والی خواتین کے بچوں میں آٹزم جیسی علامات زیادہ دیکھی گئیں۔

 محققین نے اس بات پر زور دیا کہ ماؤں کی ذہنی صحت کی بروقت تشخیص اور مدد بچوں میں آٹزم کے خطرے کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے ۔ ذہنی دباؤ آکسی ٹوسن ہارمون کی سطح کو متاثر کرتا ہے ، اس لیے دوران حمل یا بعد میں ماؤں کی ذہنی صحت کی سکریننگ ضروری ہے ۔1 لاکھ 40 ہزار سے زائد حاملہ خواتین پر ہوئی تحقیق کے مطابق حمل کی دوسری اور تیسری سہ ماہی میں ڈیرپشن کے علاج کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس لینے سے بچوں میں آٹزم کا خطرہ تقریباً 2 گنا ہوجاتا ہے ۔

 

