صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روبوٹس کی راہبوں کیساتھ مارشل آرٹ کی ویڈیو وائرل

  • عجائب دنیا
روبوٹس کی راہبوں کیساتھ مارشل آرٹ کی ویڈیو وائرل

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں روبوٹس نے راہبوں کے ساتھ چینی مارشل آرٹ ‘کنگ فو’ کی ٹریننگ کی۔

یہ حیران کن اور غیر معمولی منظر چین کے صوبے ہینان کے مشہور شاؤلن ٹیمپل میں دیکھنے کو ملا۔قدیم روایت اور جدید ٹیکنالوجی کے اس نایاب امتزاج نے تیزی سے دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ مبذول کرا لی ہے ۔انسان نما روبوٹس کی راہبوں کے ساتھ شاؤلن کنگ فو کی ٹریننگ کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں انسان نما روبوٹس ٹریننگ کے دوران چینی مارشل آرٹ ‘کنگ فو’ کے سارے سٹیپس شاندار انداز میں کاپی کرتے نظر آ رہے ہیں۔روبوٹس نے ہر سٹیپ کی بہت احتیاط سے نقل کی، بالکل اسی طرح جیسے ایک انسانی طالب علم اپنے استاد کو دیکھ کر سیکھتا ہے ۔سوشل میڈیا صارفین روبوٹکس کے شعبے کی یہ ترقی دیکھ کر دنگ رہ گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak