صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت:فالوورز نہ آنے پر 10یوٹیوبر نے اپنا سٹوڈیو جلا دیا

  • عجائب دنیا
بھارت:فالوورز نہ آنے پر 10یوٹیوبر نے اپنا سٹوڈیو جلا دیا

ممبئی(نیٹ نیوز)بھارتی یوٹیوبر نے فالوورز حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد مایوس ہو کر اپنے سٹوڈیو کو آگ لگا دی۔ریاست جھارکھنڈ کے ضلع گڑھوا میں ایک 27 سالہ یوٹیوبر ودھایک پرجاپتی نے ہفتے کی رات اپنے گھر میں بنائے سٹوڈیو کو آگ لگا دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پولیس اور پڑوسی یوٹیوبر کے خاندان کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ۔

واقعے میں 10 لاکھ کا سامان جل گیا۔ یوٹیوبر کے پڑوسیوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ودھایک پرجاپتی نے جدید سٹوڈیو کی تعمیر کے لیے اپنی آبائی زمین بیچ دی تھی اور اُنہیں یوٹیوب سٹارڈم حاصل کرنے کی امیدیں وابستہ تھیں لیکن جب کئی مہینوں کے بعد بھی وہ فالوورز حاصل نہیں کر سکے تو شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے ۔پڑوسیوں نے مزید بتایا ہے کہ یوٹیوبر گزشتہ 1 ہفتے سے سب سے الگ الگ رہنے لگا تھا اور پھر ہفتے کی رات تقریباً 10 بجے اس نے خود کو سٹوڈیو کے اندر بند کر کے اسے آگ لگا دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈ کپ کا بڑا اپ سیٹ ، آسٹریلیا کو زمبابوے کے ہاتھوں شکست

پرو ہاکی،آسٹریلیا نے پاکستان کو 0-3 گول سے ہرا دیا

پاک بھارت میچ ،سفری اور رہائشی اخراجات میں اضافہ

ایشیا کپ رائزنگ سٹارز ،قومی ویمنز اے کا فاتحانہ آغاز

پاکستان کا سپن اٹیک بھارتیوں کیلئے دردِ سر بن گیا

ورلڈ کپ میں آج مزید تین میچوں کا فیصلہ ہوگا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak