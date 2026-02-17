صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا میں مقابلے کے دوران باکسر کی وِگ اکھڑ گئی

  • عجائب دنیا
امریکا میں مقابلے کے دوران باکسر کی وِگ اکھڑ گئی

نیو یارک (نیٹ نیوز)امریکی باکسر جیرل مِلر نے ہفتے کے روز نیو یارک شہر میں اپنا ہیوی ویٹ مقابلہ مشکل سے جیت لیا لیکن اس سنسنی خیز میچ کے دوران وہ اپنی وِگ کی پکڑ ڈھیلی ہوجانے کی وجہ سے گنوا بیٹھے۔

میڈیسن سکوائر گارڈن میں ہونے والے مقابلے میں مخالف باکسر کنگسلے آئیبی کی جانب سے لگاتار گھونسوں کی بوچھاڑ کے سبب جیرل کے سر پر لگا ان کا ہیئر پیس سامنے سے اکھڑنے لگا۔راؤنڈ کے اختتام پر جب انہیں اندازہ ہوا کہ وِگ اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے تو 37 سالہ باکسر مسکرا دیے دئیے اور اسے اٹھا کر تماشائیوں کی طرف اچھال دیا۔اگرچہ سخت مقابلے کے دوران ان کو بالوں سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن حوصلہ برقرار رکھا اور سپلٹ ڈیسیژن کے ذریعے فتح اپنے نام کر لی۔ بالوں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے باکسر کا کہنا تھا کہ اپنی والدہ کے گھر پر بلیچ والے شیمپو سے بال دھونے کے بعد ان کے بال جل گئے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

سٹاک مارکیٹ:بدترین مندی،5149پوائنٹس کی کمی،577ارب ڈوب گئے

سونے کے ذخائر کی مالیت 10 ارب ڈالر سے تجاوز

ویمن چیمبر سیالکوٹ اورٹڈاپ کا اشتراک،وی ایگزیبٹ کا کامیاب انعقاد

سائبر خطرات کے پیش نظر اسٹیٹ بینک کی بڑی پیشرفت

ڈالر کی قدر مزید کم،تولہ سونا 3200روپے سستا

مقامی کمپنی کا جدید ریڈیل ٹائرز پلانٹ لگانے کا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak