نیدر لینڈز میں سنہری مچھلی نے کار چلا کر ریکارڈ بنا دیا

  • عجائب دنیا
ایمسٹرڈیم(نیٹ نیوز)نیدرلینڈز کے انجینئر تھامس ڈی وولف نے اپنی پالتو سنہری مچھلی بلب کے لیے ایک خاص کار تیار کرلی، جسے مچھلی نے ایک منٹ میں 40 فٹ سے زیادہ فاصلے تک چلا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔

یہ کار چار پہیوں پر مشتمل ہے اور اس میں پانی کا ٹینک ڈرائیور سیٹ کے طور پر نصب ہے ۔ مچھلی کی حرکات کو سینسرز کے ذریعے پڑھ کر گاڑی کو کنٹرول کیا جاتا ہے ۔اس حوالے سے تھامس نے کہا کہ اگرچہ مچھلی کی ڈرائیونگ عملی طور پر کارآمد نہیں، لیکن یہ ٹیکنالوجی مستقبل میں معذور افراد کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے ۔ریکارڈ کے مطابق بلب نے ایک منٹ میں 40 فٹ اور 3.46 انچ کا فاصلہ طے کیا، جو گنیز ورلڈ ریکارڈز میں درج ہو گیا۔ 

 

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی
Dunya Bethak