صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئلے سے چلنے والی ماحول دوست بیٹری بنالی گئی

  • عجائب دنیا
کوئلے سے چلنے والی ماحول دوست بیٹری بنالی گئی

بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی سائنس دانوں نے ایک ایسا انوکھا کوئلے سے چلنے والا فیول سیل تیار کیا ہے جو ممکنہ طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو تقریباً ختم کر سکتا ہے ۔۔۔

 شینزن یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے ایک ایسی ٹیکنالوجی تیار کی ہے جسے وہ زیرو کاربن ایمیشن کول فیول سیل کہتے ہیں۔ اس ڈیزائن میں کوئلہ جلانے کے بجائے اسے باریک پیس کر اور خشک کر کے ایک خاص پری ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے ، جس کے بعد اسے فیول سیل کے اینوڈ چیمبر میں ڈالا جاتا ہے ۔دوسری طرف کیتھوڈ میں آکسیجن فراہم کی جاتی ہے ، جس سے اینوڈ میں موجود کوئلہ ایک آکسائیڈ ممبرین کے ذریعے الیکٹرو کیمیکل آکسیڈیشن کے عمل سے گزرتا ہے ۔اس عمل کے نتیجے میں بننے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کو اسی سسٹم کے اندر پکڑ لیا جاتا ہے ،یہ فیول سیل تقریباً 40 فی صد تک افادیت کے ساتھ توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایفائے عہد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak