ٹرمپ اور نیتن یاہو سے مشابہت رکھنے والی بھینسیں وائرل
ڈھاکا(نیٹ نیوز)بنگلادیش سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیرِ اعظم نیتن یاہو کے ساتھ مشابہت رکھنے والی 2 بھینسیں سوشل میڈیا پر خصوصی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔
عیدالاضحیٰ سے قبل ڈھاکا کے قریب نارائن گنج میں 2 البینو بھینسیں لوگوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ان دونوں میں سے گلابی جلد اور سنہرے رنگ کے بالوں والی 700 کلو وزنی بھینس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ رکھا گیا ہے کیونکہ وہ امریکی صدر سے مشابہت رکھتی ہے ۔بھینس کے مالک ضیاالدین مردھا نے میڈیا کو بتایا کہ بھینس کو دیکھنے اور اس کے ساتھ تصاویر لینے کے لیے روزانہ درجنوں لوگ میرے فارم پر آتے ہیں۔ نارائن گنج میں ایک اور بھینس بھی لوگوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے جس کے بال اور آنکھیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے مشابہت رکھتی ہیں۔اس بھینس کا وزن 750 کلوگرام سے زیادہ ہے ۔