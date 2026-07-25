بھارت میں دوبہنوں اور کزن کی اپنے کیمرا مین سے شادی
ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت میں شادی کا ایک ایسا انوکھا واقعہ پیش آیا جس نے سوشل میڈیا پر سب کی توجہ سمیٹ لی۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کے ضلع امروہہ میں چند روز قبل شادی کی ایک تقریب ہوئی جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے ۔میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ 2 سگی بہنوں اور ان کی ایک کزن نے سوشل میڈیا کیلئے ویڈیو بنانے والے کیمرا مین سے شادی کی۔دھوریا گاؤں کی رہائشی اور سوشل میڈیا پر کانٹینٹ بنانے والی 20 سالہ ساروج، 19 سالہ ساوتری اور 18 سالہ سنتوش نے بتایا کہ انہوں نے 17 جولائی کو چامنڈا ماتا مندر میں اپنے کیمرامین وکاس عرف وِکو سے شادی کی۔رپورٹس کے مطابق اس شادی کا انکشاف تقریب کی ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہوا، تینوں خواتین نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ وہ ایک دوسرے سے الگ رہنا نہیں چاہتی تھیں۔
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