صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت میں دوبہنوں اور کزن کی اپنے کیمرا مین سے شادی

  • عجائب دنیا
بھارت میں دوبہنوں اور کزن کی اپنے کیمرا مین سے شادی

ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت میں شادی کا ایک ایسا انوکھا واقعہ پیش آیا جس نے سوشل میڈیا پر سب کی توجہ سمیٹ لی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کے ضلع امروہہ میں چند روز قبل شادی کی ایک تقریب ہوئی جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے ۔میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ 2 سگی بہنوں اور ان کی ایک کزن نے سوشل میڈیا کیلئے ویڈیو بنانے والے کیمرا مین سے شادی کی۔دھوریا گاؤں کی رہائشی اور سوشل میڈیا پر کانٹینٹ بنانے والی 20 سالہ ساروج، 19 سالہ ساوتری اور 18 سالہ سنتوش نے بتایا کہ انہوں نے 17 جولائی کو چامنڈا ماتا مندر میں اپنے کیمرامین وکاس عرف وِکو سے شادی کی۔رپورٹس کے مطابق اس شادی کا انکشاف تقریب کی ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہوا، تینوں خواتین نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ وہ ایک دوسرے سے الگ رہنا نہیں چاہتی تھیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا منفی اختتام،82ارب خسارہ

مرکنٹائل ایکسچینج میں122،874 لاٹس کی ٹریڈنگ

چاندی61،سونا 4600روپے سستا،ڈالر کی قدربھی کم

پٹرولیم قیمتوں میں روزانہ ردوبدل سے صنعتیں بحران سے دوچار ،نکاٹی

ڈی ایٹ ممالک میں مضبوط معاشی انضمام ناگزیر،وفاقی چیمبر

الیکٹری سٹی پاکستان اور ای وی ایس ورلڈ نمائش کا آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak