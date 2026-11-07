صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

50سالہ بھارتی ٹوتھ برش نگل گیا،ڈاکٹرزنے نکال دیا

  • عجائب دنیا
50سالہ بھارتی ٹوتھ برش نگل گیا،ڈاکٹرزنے نکال دیا

نئی دہلی (نیٹ نیوز )بھارت میں ایک 50 سالہ شخص دانت صاف کرتے ہوئے غلطی سے پورا ٹوتھ برش نگل گیا جسے ڈاکٹرز نے بغیر آپریشن کے معدے سے نکال لیا۔

بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے رہائشی رکشہ ڈرائیور راجندر مالوسرے کو ٹوتھ برش نگلنے کے بعد پیٹ میں ہلکا درد محسوس ہوا جس پر وہ ہسپتال پہنچ گئے ۔ابتدائی ایکسرے میں ٹوتھ برش نظر نہیں آیا تاہم بعد میں اینڈوسکوپی کے ذریعے معلوم ہوا کہ 19 سینٹی میٹر لمبا ٹوتھ برش معدے میں پھنسا ہوا ہے ۔ڈاکٹرز نے سرجری کے بجائے اینڈوسکوپی کے ذریعے اسے نکالنے کا فیصلہ کیا لیکن ٹوتھ برش کی لمبائی اور سخت ساخت کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔تقریباً 30 منٹ کے دوران ٹوتھ برش خوراک کی نالی میں دو مقامات پر پھنس گیا، تاہم ڈاکٹرز نے احتیاط سے اسے منہ کے راستے سے باہر نکال لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

انڈر 19 ایشیاکرکٹ کپ: پاکستان کی فتح، یواے ای کو 9 وکٹوں سے مات

بابر اعظم آؤٹ ہونے پر آپے سے باہر ، ویڈیو وائرل ہوگئی

ٹیسٹ میچز میں پرفارمنس میں تسلسل نہیں ہے :سعود شکیل

ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں ،قومی سکواڈ کاسخت ٹریننگ سیشن

ڈیوون کونوے انجری کے باعث بھارت کیخلاف ون ڈے سیریز سے باہر

شارجہ ٹیسٹ،زمبابوے نے 504رنز کا پہاڑکھڑ اکردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جمہوریت کا سر بچ گیا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کم اوہو منیر سی مشکلاں دا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ٹرمپ کی شکست، امریکی عوام کی جیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
انتخابی اصلاحات کمیٹی کی اہمیت
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
مہنگائی کا طوفان اور بے حس حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak