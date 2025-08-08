ڈالرکی قدر میں کمی ،تولہ سونا2900روپے مہنگا
کراچی (بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعرات کو روپے کے مقابلے ڈالر کی قدرگھٹ گئی ،ادھرادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹربینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 11 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی جس کے باعث انٹربینک میں ڈالر 282 روپے 56 پیسے پر بند ہوا۔واضح رہے کہ گزشتہ روز انٹربینک میں ڈالر 282 روپے 67 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 29 ڈالر کے نمایاں اضافے سے 3395 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 2900 روپے کے بھاری اضافے سے 3 لاکھ 62 ہزار 200 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 2487 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 10 ہزار 528 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 1300 روپے کے اضافے سے 359300 روپے ہوگئی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 49 روپے کے اضافے سے 4049 روپے ہوگئی۔