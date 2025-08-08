صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالرکی قدر میں کمی ،تولہ سونا2900روپے مہنگا

  • کاروبار کی دنیا
ڈالرکی قدر میں کمی ،تولہ سونا2900روپے مہنگا

کراچی (بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعرات کو روپے کے مقابلے ڈالر کی قدرگھٹ گئی ،ادھرادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹربینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 11 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی جس کے باعث انٹربینک میں ڈالر 282 روپے 56 پیسے پر بند ہوا۔واضح رہے کہ گزشتہ روز انٹربینک میں ڈالر 282 روپے 67 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 29 ڈالر کے نمایاں اضافے سے 3395 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 2900 روپے کے بھاری اضافے سے 3 لاکھ 62 ہزار 200 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 2487 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 10 ہزار 528 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 1300 روپے کے اضافے سے 359300 روپے ہوگئی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 49 روپے کے اضافے سے 4049 روپے ہوگئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مسلمان سے شادی،سوارا ہندو انتہا پسندوں سے پریشان

طلاق ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ، اداکاراؤں پر زیادہ تنقید کی جاتی ہے :نازلی نصر

دل چاہتا ہے کام کروں لیکن بچوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی:صنم جنگ

ہانیہ کی عاصم کے کنسرٹ میں شرکت، سوشل میڈیا پر ہلچل

نامناسب مواد،بھارتی اداکارہ شویتا مینن کیخلاف ایف آئی آر درج

دوران حمل پروڈیوسر نے تنگ لباس پر مجبور کیا:رادھیکا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ
Dunya Bethak