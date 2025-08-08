مرکنٹائل ایکسچینج میں 31ارب کے 35443سودے
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس) میں 31ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد 35443رہی۔
زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 14.368 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیزبذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 6.414 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 3.613 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 2.438 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 1.362 ارب روپے ، پلاٹینیم کے سودوں کی مالیت 1.339 ارب روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 463.389 ملین روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 407.269 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 280.244 ملین روپے ، پلیڈیم کے سودوں کی مالیت 91.797 ملین روپے اور کاپر کے سودوں کی مالیت 82.256 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔