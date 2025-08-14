صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک مارکیٹ:تیزی کا زور ٹوٹ گیا،33ارب خسارہ

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک مارکیٹ:تیزی کا زور ٹوٹ گیا،33ارب خسارہ

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان کی عالمی کریڈٹ ریٹنگ کو موڈیز کی جانب سے مثبت اور مستحکم کرنے کے باوجود اسٹاک مارکیٹ میں جاری ریکارڈ تیزی کی لہر پرافٹ ٹیکنگ کے سبب مندی میں تبدیل ہوگئی۔۔۔

 سرمایہ کاری کے انخلاء ہونے سے مارکیٹ کیپٹل کا حجم 33 ارب روپے کمی سے 17ہزار 491 ارب روپے پر رہا۔کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کا آغاز مثبت زون سے ہوا، 100انڈیکس 328پوائنٹس بڑھ کر 1 لاکھ47 ہزار 334 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے کھلا اور تیزی کی جانب بڑھ کر یومیہ 1 لاکھ 47 ہزار 892 پوائنٹس کی حد تک ٹریڈ ہوا ،بعدازاں دوران ٹریڈنگ پرافٹ ٹیکنگ یعنی حصص کی فروخت سے 100 انڈیکس 1لاکھ 47 ہزار کی نفسیاتی حد برقرار نہ رکھ سکا اور مندی کے زیر اثر انڈیکس 1 لاکھ 46 ہزار 417 پوائنٹس کی یومیہ کم ترین سطح تک ٹریڈ ہوا۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 476 پوائنٹس کی کمی سے 1 لاکھ 46 ہزار 529 پوائنٹس پر بند ہوا۔اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 156 پوائنٹس کی کمی سے 44855 پوائنٹس بند ہوا ۔ مجموعی طو پر 486 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں سے 198 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ، 240میں کمی اور 48 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ون ڈے رینکنگ،بابر5سال میں پہلی بار ٹاپ 2 سے باہر

ون ڈے فارمیٹ میں بس گزارا نہیں چلتا:شعیب اختر

ٹاپ اینڈ ٹی ٹونٹی سیریز ، پاکستان شاہین کا آج پہلا میچ

سنسناٹی اوپن ٹینس،الکاراز ٹاپ 16راؤنڈ میں داخل

ڈیتھ باؤلنگ،ٹاپ آرڈرمیں بہتری کی ضرورت :ہیسن

آئس ہاکی ،پنالٹی دینے پر کھلاڑی کی ماں ریفری سے لڑ پڑی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak