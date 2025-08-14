معاشی ترقی میں خواتین کا مضبوط کردار میرا مشن ہے ، ثمینہ فاضل
اسلام آباد (اے پی پی)اسلام آباد ویمن چیمبر کی بانی و صدرثمینہ فاضل نے کہا ہے کہ معاشی ترقی میں خواتین کا مضبوط کردار میرا مشن ہے ، پاکستان تب ترقی کرے گا جب ہم سب مل کر معیشت کو مستحکم بنائیں گے ۔
صدرثمینہ فاضل ہیروز آف پاکستان کے حوالے سے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ سیریز میں گفتگو کرتے ہوئے خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے اپنی لازوال داستان بیان کی ہے ۔ ثمینہ فاضل نے کہا کہ میں فیشن ڈیزائنر اور پاکستان کی پہلی خواتین ہاکی ٹیم کی رکن بھی رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کم عمری سے ہی کاروبار کا شوق تھا ، فارغ وقت میں بچیوں کیلئے لباس بناتی تھی جو میشا کلیکشن کی بنیاد بنی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی گارمنٹس فیکٹری 1989 میں لگائی اور 1990 میں راولپنڈی و اسلام آباد کا پہلا خواتین بوتیک قائم کیا۔ ثمینہ فاضل نے بتایا کہ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کو گھر بیٹھے روزگار دیا اور مردوں کے برابر معاوضہ بھی فراہم کیا۔