صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشی ترقی میں خواتین کا مضبوط کردار میرا مشن ہے ، ثمینہ فاضل

  • کاروبار کی دنیا
معاشی ترقی میں خواتین کا مضبوط کردار میرا مشن ہے ، ثمینہ فاضل

اسلام آباد (اے پی پی)اسلام آباد ویمن چیمبر کی بانی و صدرثمینہ فاضل نے کہا ہے کہ معاشی ترقی میں خواتین کا مضبوط کردار میرا مشن ہے ، پاکستان تب ترقی کرے گا جب ہم سب مل کر معیشت کو مستحکم بنائیں گے ۔

صدرثمینہ فاضل ہیروز آف پاکستان کے حوالے سے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ سیریز میں گفتگو کرتے ہوئے خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے اپنی لازوال داستان بیان کی ہے ۔ ثمینہ فاضل نے کہا کہ میں فیشن ڈیزائنر اور پاکستان کی پہلی خواتین ہاکی ٹیم کی رکن بھی رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کم عمری سے ہی کاروبار کا شوق تھا ، فارغ وقت میں بچیوں کیلئے لباس بناتی تھی جو میشا کلیکشن کی بنیاد بنی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی گارمنٹس فیکٹری 1989 میں لگائی اور 1990 میں راولپنڈی و اسلام آباد کا پہلا خواتین بوتیک قائم کیا۔ ثمینہ فاضل نے بتایا کہ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کو گھر بیٹھے روزگار دیا اور مردوں کے برابر معاوضہ بھی فراہم کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ٹیکساس کی 14 سالہ مرغی سب سے عمر رسیدہ قرار

حادثے کا شکار برطانوی کی باقیات 66سال بعد مل گئیں

ناسا کا خلا میں فضلات صاف کرنے کے نئے فیز کا آغاز

ٹرینر کو پالتو وہیل نے کھا لیا،وائرل ویڈیو کی حقیقت عیاں

جوڑا شادی کے اخراجات کیلئے شادی کے ٹکٹ بیچنے لگا

گھر میں رکھے ٹرین سیٹ کی سرنگ سے سانپ نکل آیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak