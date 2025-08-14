صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پبلک آفرنگ کے ضابطوں میں حتمی ترامیم کا نوٹیفکیشن جاری

کراچی(بزنس رپورٹر)سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی )نے پبلک آفرنگ کے ضابطوں میں حتمی ترامیم کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔۔۔

ان ضابطوں میں پبلک آفرنگ ریگولیشنز، 2017 اور پبلک آفرنگ یعنی ریگولیٹڈ سیکیورٹیز ایکٹیویٹیز لائسنسنگ ریگولیشنز، 2017 شامل ہیں جو عمومی عوام کو ایکویٹی سیکیورٹیز، قرض کے آلات اور آر ای آئی ٹی اسکیموں کے یونٹس کی پیشکش کو منظم کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترمیم شدہ ضابطے نوٹیفکیشن کی تاریخ یعنی 6اگست 2025 سے نافذالعمل ہو چکے ہیں ،مستقبل میں ہونے والی آئی پی او ٹرانزیکشنز ان ترمیم شدہ ضابطوں کے مطابق کی جائیں گی ۔کمیشن کے مطابق نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع مشاورت کے بعد پبلک آفرنگ کے ضابطوں میں ترامیم کی منظوری دی تھی، ان نئے ضابطوں کا مقصد مسابقت کو فروغ دے کر ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کرشفافیت کو بہتر بنا کر اور کیپٹل مارکیٹ میں زیادہ مضبوط اور جامع قیمت دریافت کرنے کا طریقہ کار متعارف کروا کر سرمایہ کاروں اور جاری کنندگان کے لیے آئی پی اوکے تجربے کو بہتر بنانا ہے ۔

