صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا ایک ہزار روپے سستا

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا ایک ہزار روپے سستا

کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔۔۔

 ،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں بھی سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر16پیسے کی کمی سے 282.06 کا ہوگیا۔ یاد رہے کہ بدھ کو روپیہ 282.22 پر بند ہوا تھا۔انٹربینک مارکیٹ جمعرات کو 14 اگست کی تعطیل کے باعث بند رہی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 10 ڈالر کی کمی سے 3344 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا ایک ہزار روپے کی کمی سے 3 لاکھ 57 ہزار 100 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 858 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 6 ہزار 155 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 200 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 58 ہزار 100 روپے ہوگئی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

خیبرپختونخوا:سیلابی ریلے بستیاں بہالے گئے،250جاں بحق،سینکڑوں لاپتہ:امدادی ہیلی کاپٹر بھی گر کر تباہ،آج صوبے میں یوم سوگ

پختونخوا کے بھائیوں،بہنوں کے غم میں شریک ہیں:مریم نواز کا گنڈا پور کو فون

ٹیکسٹائل میں چینی مہارت سے فائدہ اٹھائینگے :شہبازشریف

نام نہا د گریٹر ا سرائیل کا تصور اشتعال انگیز،عالمی برادری ایسے اقدامات روکے:پاکستان

یوم آزادی کے حکومتی اشتہارات سے قائداعظم کی تصویر غائب،سینیٹ میں احتجاج

پاکستان نیوکلیئر بلیک میلنگ نہیں کررہا:خواجہ آصف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak