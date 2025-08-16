ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا ایک ہزار روپے سستا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔۔۔
،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں بھی سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر16پیسے کی کمی سے 282.06 کا ہوگیا۔ یاد رہے کہ بدھ کو روپیہ 282.22 پر بند ہوا تھا۔انٹربینک مارکیٹ جمعرات کو 14 اگست کی تعطیل کے باعث بند رہی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 10 ڈالر کی کمی سے 3344 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا ایک ہزار روپے کی کمی سے 3 لاکھ 57 ہزار 100 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 858 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 6 ہزار 155 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 200 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 58 ہزار 100 روپے ہوگئی تھی۔