سولرنمائش کا افتتاح،250سے زائدکمپنیاں شریک

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس رپورٹر) سولر پاکستان 2025 کا ایکسپو سینٹر کراچی میں شاندار افتتاح ہو گیا ۔ فیکٹ ایگزیبیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے۔۔۔

 زیر اہتمام یہ تین روزہ نمائش 15 تا 17 اگست 2025 تک جاری رہے گی۔ دنیا کے 10 ممالک کی 250 سے زائد نمایاں کمپنیاں اپنی جدید ترین مصنوعات پیش کر رہی ہیں جن میں اعلیٰ کارکردگی والے سولر پینلز، اسمارٹ انرجی اسٹوریج، جدید گرڈ سسٹمز اور دیگر جدید سولر ٹیکنالوجی حل شامل ہیں۔ مقامی و بین الاقوامی صنعت کے رہنما اداروں، ماہرین اور پالیسی سازوں کی بھرپور شرکت کے ساتھ سولر پاکستان 2025 اعلیٰ سطح شراکت داریوں، پالیسی ڈائیلاگ اور اسٹریٹجک اتحاد کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے ۔افتتاحی تقریب میں ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگوں نے اس نمائش کو پاکستان کے توانائی اور ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدام قرار دیا۔سولر پاکستان 2025 شراکت داری، علم کے تبادلے اور سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔

 

