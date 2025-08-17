صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شمسی توانائی اب انتخاب نہیں، معاشی بحالی کاراستہ ،مشتاق سومرو

  • کاروبار کی دنیا
شمسی توانائی اب انتخاب نہیں، معاشی بحالی کاراستہ ،مشتاق سومرو

کراچی(بزنس رپورٹر)صوبائی سیکریٹری توانائی ڈپارٹمنٹ مشتاق احمد سومرو نے فیکٹ ایکزیبیشنز لمیٹڈ کے زیر اہتمام خطے کی سب سے بڑی شمسی توانائی کی نمائش سولر پاکستان 2025 کا خصوصی دورہ کیا۔

نمائش سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متبادل توانائی اب کوئی آپشن نہیں بلکہ پاکستان کی معاشی بحالی اور توانائی کے تحفظ کا واحد راستہ ہے ۔ان کا مزید کہناتھاکہ سولر پاکستان ،پاکستان کو عالمی مہارت، جدید ٹیکنالوجیز اور سرمایہ کاری سے جوڑنے والا ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے جو متبادل توانائی کے سفر کو تیز کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ پائیدار ترقی کو فروغ دینے ، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور مہنگے ایندھن پر انحصار کم کرنے والے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے ۔مشتاق احمد سومرو نے مقامی کاروباری افراد، سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں سے اپیل کی کہ وہ شمسی توانائی کی بے پناہ صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر ایک روشن اور توانائی کے تحفظ سے بھرپور مستقبل کی تعمیر میں کردار ادا کریں۔ایکسپو سینٹر کراچی میں جاری اس نمائش میں 10 ممالک کی 250 سے زائد نمایاں کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں، جو اعلیٰ کارکردگی والے سولر پینلز، اسمارٹ انرجی اسٹوریج سسٹمز، جدید گرڈ سسٹمز اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز پیش کر رہی ہیں۔نمائش میں ملکی و غیر ملکی ماہرین، پالیسی سازوں اور صنعت کے رہنماؤں کی بھرپور شرکت جاری ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

فارم سے نکل کر بھاگنے والا گھوڑا گہرے کنویں میں جا گرا

جنوبی کوریا:جرائم روکنے کیلئے ہولوگرافک پولیس افسر تعینات

امریکا: لائبریری کو 82برس بعد کتاب لوٹا دی گئی

’’فار ایور کیمیکلز‘‘ نوجوانوں میں وزن گھٹانے میں رکاوٹ کا سبب

7ستمبر کو ہونے والا چاند گرہن درحقیقت بلڈ مون ہوگا

ایپل کا اے آئی روبوٹ سمیت متعدد نئی ڈیوائسز پر کام جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak