صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زندگی اور پاکستان ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ کا ڈیجیٹل اسکالرشپ ادائیگی کیلئے اشتراک

  • کاروبار کی دنیا
زندگی اور پاکستان ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ کا ڈیجیٹل اسکالرشپ ادائیگی کیلئے اشتراک

اسلام آباد(بزنس ڈیسک)جے ایس بینک کے زیر انتظام نگرانی کام کرنے والے ادارے زندگی (Zindigi) نے پاکستان ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈکے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں تاکہ اسکالرشپ فنڈ کی ادائیگی کے نظام کو ڈیجیٹلائز کیا جا سکے۔۔۔

 یہ معاہدہ ٹیکنالوجی اور اختراع کے ذریعے مالی شمولیت کو فروغ دینے کی جانب اہم سنگ میل ہے ۔یہ اقدام پاکستان ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈکے اُس بنیادی مشن سے ہم آہنگ ہے جس کا مقصد پورے پاکستان میں ایسے باصلاحیت اورمستحق طلباء کو وظائف کی فراہمی ہے جنہیں اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔اس شراکت کے ذریعے اسکالرشپ فنڈز مستفید ہونے والے طلبہ کو ڈیجیٹل طریقے سے منتقل کیے جائیں گے ، جس سے شفافیت، مؤثرہونے اور ملک بھر کے ہزاروں طلبہ کے لیے آسان رسائی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زندگی کے چیف بزنس آفیسرعاطف اسحاق نے کہا کہ تعلیم قومی ترقی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے ۔ یہ شراکت ہمیں اس بات کو یقینی بنانے میں مدد دے گی کہ مالی معاونت مستحق طلبہ تک باآسانی پہنچے تاکہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز کر سکیں اور ایک کامیاب مستقبل کی تیاری کریں۔پاکستان ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر،سیدہ حاجرہ سہیل نے اس تعاون کو سراہا اور تعلیم و مالیات کے نظام کو مضبوط بنانے میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سپن بولدک اور کرم میں ناکام حملوں پر پاک افواج کا بھر پور جواب ،8چوکیاں،6ٹینک تباہ،50طالبان ہلاک،ایک پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا:افغان طالبا ن کی درخواست پر سیز فائر

آئی ایم ایف کا پاکستان کیساتھ 1ارب 20کروڑ ڈالر قرض کا معاہدہ

پٹرول5.66،ڈیزل 1.39روپے لٹر سستا

فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی صدر سے اہم ملاقاتیں

سیالکوٹ میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کا فیصلہ :سرکاری اراضی کی حفاظت ہمارا فرض:مریم نواز

گورنر نے حلف لے لیا،سہیل آفریدی پختونخوا کے وزیراعلیٰ،منصب سنبھال لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak