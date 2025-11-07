صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشی سرگرمی کیلئے پانی کی دستیابی یقینی بنائی جائے ،وفاقی چیمبر

  • کاروبار کی دنیا
معاشی سرگرمی کیلئے پانی کی دستیابی یقینی بنائی جائے ،وفاقی چیمبر

آبپاشی کے نیٹ ورکس میں سرمایہ کاری میں تیزی لانے کی ضرورت پر زور

کراچی (بزنس رپورٹر )وفاقی چیمبر کے صدر عاطف اکرام شیخ نے پائیدار معاشی ترقی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے وزارتِ آبی وسائل کی جانب سے منعقدہ ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں زرعی، صنعتی، توانائی اور شہری شعبوں میں بڑھتی ہوئی ضروریات کے تناظر میں پاکستان کو درپیش آبی چیلنجز سے نمٹنے کی فوری ضرورت پر زور دیا گیا۔ عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ پانی کی سلامتی پاکستان کی معاشی استحکام کی بنیاد ہے ۔ کاروباری برادری حکومت کے ساتھ شراکت داری کیلئے تیار ہے۔انہوں نے موجودہ آبی وسائل کے بہتر استعمال، نقصانات میں کمی، طلب کے مؤثر انتظام اور صوبوں کے درمیان منصفانہ تقسیم پر زور دیا تاکہ، معاشی سرگرمیوں کیلئے طویل المدتی پانی کی دستیابی یقینی بنائی جا سکے ۔عاطف اکرام شیخ نے ڈیموں، ذخائر، نہروں اور آبپاشی کے نیٹ ورکس میں سرمایہ کاری میں تیزی لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاک بھارت جنگ میں8طیارے مارگرائے گئے:ٹرمپ کا نیا دعویٰ

مغربی کنارے میں اسرائیلی فائرنگ ، 15سالہ لڑکا شہید

قازقستان کا ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کا اعلان

بنگلہ دیش:انتخابی ریلی پر فائرنگ ایک جاں بحق، امیدوار سمیت 2زخمی

نینسی پلوسی سیاست سے ریٹائر

کیمرون: 92سالہ صدر پول بیا نے 8ویں بار حلف اٹھا لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ
Dunya Bethak