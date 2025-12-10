صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس آئی ایف سی کی حکمت عملی سے بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ

7ماہ میں 14بین الاقوامی کمپنیوں نے پاکستان میں رجسٹریشن حاصل کی ،رپورٹ

اسلام آباد (این این آئی)ایس ای سی پی نے کہا ہے کہ ایس آئی ایف سی کی جامع حکمت عملی کی بدولت پاکستان میں کاروباری مواقع اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں وسعت آرہی ہے ۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا مثبت رجحان ہے اور عالمی کمپنیوں کی دلچسپی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے ۔ گزشتہ 7ماہ کے دوران 14بین الاقوامی کمپنیوں کی پاکستان میں رجسٹریشن مکمل ہوئی جن میں چین، ڈنمارک، ہانگ کانگ، جاپان، سنگاپور، اسپین، ترکیہ، امریکہ، یو اے ای سمیت دیگر ممالک کی کمپنیاں شامل ہیں۔

غیر ملکی سرمایہ کاری میں چین 67فیصد کیساتھ سر فہرست ہے ۔ ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ، سروسز اور تجارت کے شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 618نئی کمپنیوں میں مجموعی طور پر ایک ارب 10کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی۔ غیر ملکی کمپنیوں کی پاکستان میں آمد اقتصادی صلاحیت پر اعتماد کی عکاس ہے اور یہ اقدام پاکستان کی اقتصادی ترقی کو مزید مضبوط بنا رہا ہے ۔

 

