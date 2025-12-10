پاک،مراکش تجارتی تعلقات محدود،اقدامات ناگزیر،سفیر
تعاون کی بے پناہ صلاحیت موجود ،مشترکہ چیلنج مل کر حل کرنا ہوگا، محمد کرمون
کراچی (این این آئی)مراکش کے سفیر محمد کرمون نے کہا ہے کہ پاکستان اور مراکش کے درمیان تجارتی تعلقات ابھی تک محدود ہیں حالانکہ دونوں ممالک کے مابین شاندار سیاسی تعلقات قائم ہیں تاہم اقتصادی و تجارتی میدان میں مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دونوں ممالک عالمی سطح پر مسابقت کی زیادہ صلاحیت حاصل کرسکیں۔یہ بات انہوں نے کراچی چیمبرکے دورے کے موقع پر کہی۔ اس موقع پرمراکش کے اعزازی قونصل جنرل مرزا اشتیاق بیگ، صدر کے سی سی آئی ریحان حنیف، سینئر نائب صدر محمد رضا، نائب صدر عارف لاکھانی، ایگزیکٹیو کمیٹی ممبران اور بزنس کونسل کے اراکین بھی موجود تھے ۔ مراکش کے سفیر نے کہا کہ کم تجارتی حجم کی ذمہ داری دونوں ممالک کی تاجر برادری پر عائد ہوتی ہے ، یہ ایک مشترکہ چیلنج ہے جسے ہمیں مل کر حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیاکہ تجارت کو دونوں برادر ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات کا سب سے اہم ستون بننا چاہیے ۔