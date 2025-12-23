صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ای سی پی کا رجسٹرڈ انٹرمیڈیریز کیساتھ مشاورتی سیشن

  • کاروبار کی دنیا
ایس ای سی پی کا رجسٹرڈ انٹرمیڈیریز کیساتھ مشاورتی سیشن

نئے تربیتی فریم ورک پر مشاورت،شفافیت اور گورننس بہتر بنانے پر زور

کراچی(بزنس رپورٹر)سکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی)نے کراچی میں رجسٹرڈ انٹرمیڈیریز کے ساتھ ایک مشاورتی سیشن منعقد کیا تاکہ رجسٹرڈ انٹرمیڈیریز کیلئے تجویز کردہ فریم ورک پر اسٹیک ہولڈرز کی رائے لی جا سکے ۔تجویز کردہ فریم ورک میں لازمی تربیتی تقاضے شامل کیے گئے ہیں جن کا مقصد رجسٹرڈ انٹرمیڈیریز کے تعمیل کے معیار کو بہتر بنانا اور ان کی عملی صلاحیت کو مضبوط کرنا ہے ۔ کمیشن اجلاس کے دوران شرکاء کو ایس ای سی پی کے فنانشل انسٹیٹیوشنز پورٹل تک وسیع رسائی کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا، جو کمپنی پروفائلز اوراہم کارپوریٹ ریکارڈز کی فوری اور کم لاگت ڈیجیٹل تصدیق کی سہولت فراہم کرتا ہے ۔یہ اقدام ایس ای سی پی کے وسیع ڈیجیٹلائزیشن اور کاروبار کو آسان بنانے کے پروگرام کا حصہ ہے جس کا مقصد کارکردگی، شفافیت اور اسٹیک ہولڈرز کی سہولت کو بہتر بنانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

جیف لینڈری گرین لینڈ کیلئے ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر

صدر کادورہ عراق ، زیاراتِ مقدسہ پر حاضری،امت کیلئے دعائیں

آسٹریلوی وزیر اعظم نے معافی مانگ لی

7اکتوبر حملہ:اسرائیل کا تحقیقاتی کمیشن قائم کرنیکا اعلان

روسی جنرل بم دھماکے میں ہلاک

بنگلہ دیش نے نئی دہلی میں ویزا سروس معطل کر دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak