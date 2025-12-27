صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین ،پاکستان آبدوز معاہدہ سے بحری دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوگا،زبیرطفیل

  • کاروبار کی دنیا
کراچی (این این آئی)پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم یونائٹیڈ بزنس گروپ(یو بی جی) کے صدر اور۔۔

 ایف پی سی سی آئی کے سابق صدر زبیرطفیل نے چین، پاکستان آبدوز معاہدے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے سے پاکستان کی بحری دفاعی صلاحیت میں بڑا اضافہ ہوگا۔زبیرطفیل نے کہا کہ یہ آبدوزیں جدید ہتھیاروں اور سینسرز سے لیس ہوں گی جو پاکستان کی زیرِ آب جنگی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کریں گی اور ان آبدوزوں سے پاکستان کی سمندری طاقت میں بھرپور اضافہ ہوگا۔

 

