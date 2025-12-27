صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توحید ٹاؤن پتوکی میں موبائل چوری، مقدمہ درج

  • جرم و سزا کی دنیا
توحید ٹاؤن پتوکی میں موبائل چوری، مقدمہ درج

قصور (نمائندہ دنیا) توحید ٹاؤن پتوکی کے رہائشی محمد عمیر نے پولیس تھانہ سٹی پتوکی میں مقدمہ درج کروایا کہ نامعلوم ملزمان نے دھوکہ دہی کے ذریعے ان کا موبائل چوری کر لیا اور زیادتی کی۔پولیس تھانہ سٹی پتوکی نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 توحید ٹاؤن پتوکی کے رہائشی محمد عمیر نے پولیس تھانہ سٹی پتوکی میں مقدمہ درج کروایا کہ نامعلوم ملزمان نے دھوکہ دہی کے ذریعے ان کا موبائل چوری کر لیا اور زیادتی کی۔پولیس تھانہ سٹی پتوکی نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak