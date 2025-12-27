صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شکتی کپور نے شردھا کے کیریئر میں زوال کی افواہیں مسترد کر دیں

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شکتی کپور نے شردھا کے کیریئر میں زوال کی افواہیں مسترد کر دیں

ممبئی(شوبز ڈیسک)سینئر بھارتی اداکار شکتی کپور نے اپنی بیٹی اداکارہ شردھا کپور کے کیریئر سے متعلق پھیلنے والی افواہوں کو سختی سے مسترد کر دیا۔

73 سالہ شکتی کپور نے ایک یوٹیوب پوڈکاسٹ میں ان دعوؤں پر ردعمل دیا کہ شردھا کپور کو عالیہ بھٹ اور اننیا پانڈے جیسی اداکاراؤں کے مقابلے میں کم مواقع مل رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ وہ فلمیں کم کرتی ہے ، مگر بہترین کرتی ہے ، وہ کم فلمیں سائن کرتی ہے لیکن معاوضہ سب سے زیادہ لیتی ہے ، سال میں صرف ایک یا دو فلمیں کرتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak