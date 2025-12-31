صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیڈریشن اور افغانستان چیمبر کے مابین کاروباری معاملات پر غور کیلئے اجلاس

  • کاروبار کی دنیا
فیڈریشن اور افغانستان چیمبر کے مابین کاروباری معاملات پر غور کیلئے اجلاس

کوئٹہ(این این آئی)وفاقی چیمبر اور افغانستان چیمبر کے مابین دو طرفہ تجارت کے فروغ، تجارتی روابط کے استحکام اور حالیہ سرحدی کشیدگی کے باعث متاثر ہونے والے کاروباری معاملات پر غور کے لیے زوم لنک کے ذریعے ایک اجلاس منعقد ہوا۔

وفاقی چیمبر اور افغانستان چیمبر کے مابین دو طرفہ تجارت کے فروغ، تجارتی روابط کے استحکام اور حالیہ سرحدی کشیدگی کے باعث متاثر ہونے والے کاروباری معاملات پر غور کے لیے زوم لنک کے ذریعے ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں  دو طرفہ تجارت کی بحالی، تاجروں کو درپیش مشکلات اور تجارتی رکاوٹوں کے خاتمے کے حوالے سے غور و خوض کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ٹرمپ کی دھمکی :کسی بھی حملے کا سخت جواب دیا جائے گا:ایران

کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی:سکیورٹی کیلئے بلٹ پروف گاڑیاں خریدنے کی منظوری،پنجاب پولیس کو20نئی آرمرڈ گاڑیاں دی جائینگی

شپنگ کارپوریشن کا انتظام NLCکوسونپنے کا فیصلہ

شہباز شریف کی اماراتی صدر سے رحیم یار خان میں ملاقات تجارت ،توانائی کان کنی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم خالدہ ضیا انتقال کر گئیں

لاہور ہائیکورٹ:جرمانوں کا ریکارڈ ایک کلک پر،عدالتی فیسوں کی ڈیجیٹل ادائیگی شروع

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak