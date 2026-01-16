صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ادویات اور میڈیکل آلات کی برآمدات میں 34فیصد اضافہ

  کاروبار کی دنیا
ادویات اور میڈیکل آلات کی برآمدات میں 34فیصد اضافہ

ڈریپ ریگولیٹری امور کا 70فیصد ڈیجیٹل ،مارچ تک سوفیصد ہدف مقرر

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ادویات اور میڈیکل آلات کی برآمدات میں 34 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ڈریپ کے مطابق برآمدات میں اضافہ منظوری اور رجسٹریشن عمل میں متعارف کرائی گئی اصلاحات اور نظام میں بڑھتی شفافیت کا نتیجہ ہے ۔مؤثر نظام کے ذریعے اربوں کی بچت ممکن بنائی گئی اور اصلاحات کا براہِ راست فائدہ عوام کو پہنچا۔ڈریپ میں اصلاحات اور شفافیت کی بدولت جدید اور جان بچانے والی ٹیکنالوجیز مریضوں تک بروقت پہنچ رہی ہیں۔

ڈریپ اپنے ریگولیٹری امور کا تقریباً 70 فیصد ڈیجیٹل کر چکا، مارچ 2026 تک سو فیصد ڈیجیٹلائزیشن کا ہدف مقرر ہے۔آن لائن میڈیکل ڈیوائسز رجسٹریشن سسٹم اور ای۔آفس جیسے اقدامات سے انسانی غلطیوں اور تاخیر میں کمی جبکہ نظام میں شفافیت بڑھائی گئی ہے ۔ برآمدات کے فروغ کے لیے سرٹیفکیشن کے اجراء کے دورانیہ میں نمایاں کمی کی گئی جبکہ ادویات کی برآمدی رجسٹریشن کا دورانیہ 60 دن سے کم ہو کر 10 دن رہ گیا ہے۔

 

