ہسپانوی گلوکار ہولیو ایگلیسیاس پر جنسی زیادتی کے الزامات
میڈرڈ (آئی این پی) ہسپانوی گلوکار ہولیو ایگلیسیاس پر ان کی سابقہ ملازمین کی جانب سے جنسی زیادتی کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
ہولیو ایگلیسیاس پر الزام ہے کہ انہوں نے ڈومینیکن ریپبلک اور بہاماس میں اپنی ملازمین کے ساتھ 2021 میں جنسی زیادتی کی۔رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ 82 سالہ ہسپانوی گلوکار کے خلاف 5 جنوری کو ایک شکایت درج کی گئی تھی جس پر ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ابتدائی تحقیقات کی رپورٹ جاری ہونے کے بعد یہ معاملہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔اس حوالے سے ہولیو ایگلیسیاس کی گھریلو ملازمہ ربیکا نے میڈیا کو بتایا کہ مجھے ملازمت کے دوران ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں کوئی غلام ہوں یا پھر استعمال کی چیز ہوں۔ہسپانوی حکام نے خواتین کی جانب سے گلوکار پر عائد کیے گئے ان سنگین الزامات کی مکمل تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے ۔