بینکوں کی سرمایہ کاری ڈپازٹس سے بھی تجاوز ،اسٹیٹ بینک
دسمبر 2025میں ڈپازٹس 5.8فیصد بڑھ کر 37431ارب ہوگئے
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بینکنگ کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔اسٹیٹ بینک کے مطابق بینکوں کی سرمایہ کاری ڈپازٹس سے بھی تجاوز کر گئی ہے ، دسمبر 2025ء میں بینکوں کے ڈپازٹس 5.8 فیصد سے بڑھ کر 37431 ارب روپے ہو گئے ، 12ماہ میں بینکوں کے ڈپازٹس 23.6 فیصد بڑھے ۔اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ بینکوں کی سرمایہ کاری ایک سال میں 30 فیصد بڑھی جس کے بعد دسمبر 2025ء تک بینکوں کی سرمایہ کاری کا حجم 37910 ارب روپے ہو گیا۔
اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 1 سال میں بینکوں نے 8781 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی، بینکوں کے ایڈوانسز کا حجم دسمبر 2025ء تک 14880 ارب روپے رہا جبکہ ایک سال میں بینکوں کے ایڈوانسز 7 فیصد کم ہوئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ایڈوانس ٹو ڈپازٹ تناسب 53 فیصد سے کم ہو کر 39.8 فیصد پر آ گیا ہے جبکہ انویسٹمنٹ ٹو ڈپازٹ کا تناسب 96 فیصد سے بڑھ کر 101.3 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔