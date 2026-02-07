صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برآمدکنندگان سے 217ارب سپر ٹیکس کی فوری وصولی تشویشناک،کاٹی

  • کاروبار کی دنیا
برآمدکنندگان سے 217ارب سپر ٹیکس کی فوری وصولی تشویشناک،کاٹی

کراچی(آئی این پی)کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری (کاٹی)کے صدر محمد اکرام راجپوت نے کہا ہے کہ برآمدکنندگان سے 2022 سے 2026 تک سپر ٹیکس کی مد میں217 ارب روپے کی ۔۔

فوری وصولی پہلے سے شدید دباؤ کا شکار صنعتی شعبے کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ حکومت کا فیصلہ تشویشناک ہے جس سے نہ صرف مقامی صنعت بری طرح متاثر ہو رہی ہے بلکہ سرمایہ کاری کو بھی شدید خطرات لاحق ہوگئے ہیں۔  اکرام راجپوت نے کہا کہ سپر ٹیکس کے نفاذ کے بعد سے صنعتوں کیلئے ٹیکس کی شرح 50 فیصد سے تجاوز کر چکی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak