صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبی لنک بینک کو 3.62 ارب روپے کا ریکارڈ قبل از ٹیکس منافع

  • کاروبار کی دنیا
موبی لنک بینک کو 3.62 ارب روپے کا ریکارڈ قبل از ٹیکس منافع

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان کے صف اول کے ڈیجیٹل مائیکروفنانس بینک موبی لنک بینک نے 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔

 2025 موبی لنک بینک کے لیے مستحکم مالیاتی سال ثابت ہوا۔ بینک کا منافع قبل از ٹیکس 3.62 ارب روپے تک پہنچ گیا جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 217 فیصد اضافہ ظاہر کرتا ہے ، جبکہ مجموعی آمدن 33 فیصد بڑھ کر 89.5 ارب روپے ہو گئی۔ بینک کے ڈپازٹس 38 فیصد اضافے سے 214 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ موبی لنک بینک کے صدر اور سی ای او، حارث محمود چوہدری نے کہا، ‘‘ان اعداد و شمار کے پیچھے ایک بڑا مقصد کارفرما ہے، اور وہ یہ ہے کہ اُن لوگوں تک مالی سہولیات کی رسائی بڑھائی جائے جو اب تک ان سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں طالبہ کی چھت سے کودکر خودکشی

کاہنہ کے علاقے میں 5سالہ بچے کی گلا کٹی لاش برآمد

ننکانہ :مبینہ مقابلہ،2ڈاکو بھائی ہلاک ، 1راہگیر جاں بحق

چناب سے جموں کے رہائشی کی لاش برآ مد

ایف آئی اے ملازم سمیت 7ایجنٹ گرفتار

بیٹے کا والد پر چھری سے حملہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق
Dunya Bethak