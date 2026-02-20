صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سونا7900روپے مہنگا،فی تولہ523962پرجاپہنچا

  • کاروبار کی دنیا
سونا7900روپے مہنگا،فی تولہ523962پرجاپہنچا

چاندی کی فی تولہ قیمت 358روپے کے اضافے سے 8ہزار 404ہوگئی

کراچی(بزنس ڈیسک)عالمی و مقامی مارکیٹوں میں جمعرات کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 79 ڈالر کے اضافے سے 5 ہزار 12 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 7 ہزار 900 روپے کے اضافے سے 5 لاکھ 23 ہزار 962 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 6 ہزار 773 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 49 ہزار212 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 1300 روپے کے اضافے سے 5 لاکھ 16 ہزار 62 روپے ہوگئی تھی۔دوسری جانب چاندی کی فی تولہ قیمت 358 روپے کے اضافے سے 8 ہزار 404 روپے ہوگئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایپسٹین سکینڈل :بادشاہ چارلس کا بھائی اینڈ ریو گرفتار،کو ئی قانون سے اوپر نہیں : برطانوی وزیر اعظم

فیلڈ مارشل بہترین ، سخت جان اور اچھے فائٹر : ٹرمپ

امریکا کی ایران کیخلاف فوجی تیاریوں میں تیزی،کشیدگی بڑھ گئی

انڈو نیشیا غزہ فورس کا نائب کمانڈر مقرر

بنگلہ دیش نے بھارتی ایئرلائن کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا

جنوبی کوریا کے سابق صدر کو بغاوت کے جرم میں عمر قید کی سزا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ
Dunya Bethak