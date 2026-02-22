صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص:رمضان آتے ہی پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ

  • کاروبار کی دنیا
میرپور خاص:رمضان آتے ہی پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ

میرپورخاص (بیورو رپورٹ) رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں روزمرہ استعمال کی اشیاء خصوصاً پھلوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا۔۔

، مارکیٹ میں رمضان المبارک سے قبل کیلا 150 روپے میں دو درجن دستیاب تھا، اب 200 روپے فی درجن فروخت ہو رہا ہے ، کینو کی قیمت 100 روپے فی کلو سے بڑھا کر 200 روپے فی کلو کر دی گئی، تربوز 150 روپے فی دانے سے بڑھا کر 500 روپے دانہ کردیا گیا، خربوزہ 50 روپے کلو سے بڑھا کر 200 روپے کلو امرود فی کلو 100 روپے سے بڑھا کر 250 اور 300 روپے کلو پر پہنچ گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی 20ورلڈکپ سپرایٹ مرحلہ:بارش آگئی،شاہینوں اور کیویز کا مقابلہ منسوخ

بابر کے ٹاپ آرڈر پوزیشن پربیٹنگ کرنے پر’’پابندی ‘‘عائد

قومی ہاکی کی بہتری کیلئے 2کمیٹیوں کے قیام کا اعلان

آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کی اولمپکس میں شرکت پر سوالیہ نشان لگ گیا

صائم فارم میں ہوتو پاکستان کو ہرانا مشکل :پونٹنگ

اس وقت دل اور توجہ پاکستان کے ساتھ:مائیک ہیسن

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak