صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان سے کئی سالوں سے دہشتگردی کو ایکسپورٹ کیا جارہا ہے ،اشرف بھٹی

  • کاروبار کی دنیا
افغانستان سے کئی سالوں سے دہشتگردی کو ایکسپورٹ کیا جارہا ہے ،اشرف بھٹی

لاہور(آئی این پی)آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اشرف بھٹی نے کہا ہے کہ افغانستان سے کئی سالوں سے۔۔

 دہشتگردی کو ایکسپورٹ کیا جارہا ہے جو اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے ، پاکستان کی بہادر افواج نے افغانستان کی اشتعال انگیزی کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا ہے ۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ملکی خودمختاری اور سرحدی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا، پاک فوج ہر قسم کی جارحیت اور دراندازی کے خلاف بھرپور دفاع کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس نے اپنے عمل سے یہ ثابت بھی کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

افغانستان میں فوجی ٹھکانے تہس نہس:آپریشن غضب للحق:افغان رجیم کے 297اہلکار اور خوارج ہلاک 450زخمی،18چوکیاں پاکستان کے قبضے میں،12سپوت شہید،27زخمی،سبی ،ایبٹ آباد،نوشہرہ میں ڈرون حملے ناکام

چین،روس،قطر،ترکیہ اور سعودی عرب ثالثی کیلئے متحرک:تنازع مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں:ترجمان افغان طالبان

افغان سر زمین کا پاکستان کیخلاف استعمال نا قابل قبول ،سمجھوتہ نہیں ہوگا:شہباز شریف

پاکستان کی سرحدیں آہنی دیوار،ٹکرانے والا ہر فتنہ پاش پاش ہوگا:مریم نواز

غزہ میں نسل کشی ناقابل برداشت،اسرائیلی خلاف ورزیاں فوری بندکی جائیں:اسحاق ڈار

ایم کیو ایم جو چاہے کرے،اسمبلی میں جو کہا وہ ناقابل قبول :وزیراعلیٰ سندھ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان
Dunya Bethak