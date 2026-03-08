صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کرنے پر پی ٹی سی ایل، یوفون کی ہاکی ٹیم کو مبارکباد

  • کاروبار کی دنیا
ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کرنے پر پی ٹی سی ایل، یوفون کی ہاکی ٹیم کو مبارکباد

کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن کمپنی لمیٹڈ (پی ٹی سی ایل) اور یوفون نے جاپان کے خلاف کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں سنسنی خیز فتح کے بعد ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کرنے پر قومی ہاکی ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔۔

اس تاریخی کامیابی نے آٹھ سال بعد عالمی ٹورنامنٹ میں پاکستان کی واپسی کی راہ ہموار کی ہے ، جو قومی کھیل کی بحالی کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے ۔ گزشتہ ڈیڑھ برس کے دوران پی ٹی سی ایل اور یوفون نے پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) کے مرکزی شراکت دار کی حیثیت سے پاکستان ہاکی کی بھرپور حمایت کی۔ پی ٹی سی ایل اور یوفون نے قومی ٹیم کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

خطے میں پاکستان سب سے مہنگا پٹرول فروخت کرنیوالا ملک، طیاروں کے فیول کی قیمت بلندی پر، مٹی کے تیل کی قیمت بھی 130 روپے بڑھا دی گئی : مہنگائی کاریلا، ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافہ

ایرانی صدر کی معذرت، پڑوسی ممالک پر حملے نہ کرنے کا اعلان، عمل نہ ہوسکا : فیلڈ مارشل کی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات

مصنوعی قلت میں ملوث تیل کمپنی بھی بند کریں:وزیراعظم

پٹرول ذخیرہ پر کریک ڈاؤن، مریم نواز کے حکم پر پیرا متحرک

حکمران عیاشیاں کم، وزرا، افسران کی مفت پٹرول سہولت ختم کی جائے : حافظ نعیم

بلوچستان میں سکیورٹی فورسز کے آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 15 دہشتگرد ہلاک

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak