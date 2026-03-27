صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یانگو کا چار شہروں میں نئی ٹرانسپورٹ سروس کا آغاز

  • کاروبار کی دنیا
مقصد سفر کی منصوبہ بندی کو زیادہ واضح اور آسان بنانا ہے ،میرال شریف

اسلام آباد (بزنس ڈیسک)یانگو پاکستان جو عالمی ٹیکنالوجی کمپنی یانگو گروپ کا حصہ ہے نے آج کراچی، لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں اپنی نئی ٹرانسپورٹ سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے ۔ یانگو کی سپر ایپ میں شامل اس نئی سہولت کے ذریعے صارفین کو ایک ہی جگہ پر عوامی نقل و حمل کے مختلف راستوں اور ان کے اوقاتِ کار تک رسائی حاصل ہوگی جس سے شہریوں اور سیاحوں کے لیے شہروں میں آمد و رفت زیادہ مؤثر اور آسان بن جائے گی۔اس سروس میں پہلے ہی عوامی ٹرانسپورٹ کے 60 سے زائد راستوں کے تازہ ترین اوقات شامل کیے جا چکے ہیں ۔اس نئی ٹرانسپورٹ سروس کے ذریعے صارفین ایپ میں براہِ راست عوامی نقل و حمل کے ذریعے اپنے سفر کے راستے ترتیب دے سکتے ہیں اور سفر کے دورانیے ، راستے کی تفصیلات اور تبدیلی کے مقامات کی بنیاد پر دستیاب مختلف اختیارات کا آپس میں موازنہ بھی کر سکتے ہیں۔

یہ سہولت پبلک ٹرانسپورٹ کی کئی اقسام کا احاطہ کرتی ہے ، جن میں باقاعدہ بسیں، میٹروبس (بی آر ٹی) اور میٹرو شامل ہیں، جس سے سفر کی منصوبہ بندی پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان ہو جاتی ہے ، اس معلومات کو ایک ہی جگہ پر فراہم کرنے سے صارفین کو مختلف ذرائع یا ایپس کے درمیان بار بار تبدیلی کرنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے ۔ یوں یانگو کی یہ سہولت شہریوں کو اپنے سفر کی بہتر منصوبہ بندی کرنے میں مدد دیتی ہے اور عوامی نقل و حمل کے استعمال کو مزید سہل بناتی ہے ۔ یانگو پاکستان کی کنٹری منیجر میرال شریف نے کہا کہ پاکستان میں لاکھوں افراد کے لیے عوامی نقل و حمل شہری آمد و رفت کا ایک اہم ذریعہ ہے ۔ ٹرانسپورٹ سروس کے آغاز کے ساتھ ہمارا مقصد سفر کی منصوبہ بندی کو زیادہ واضح اور آسان بنانا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

Dunya Bethak