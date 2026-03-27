شور میں آنکھیں بند کرکے سننے کی کوشش کرنا بیکار

  • عجائب دنیا
شور میں آنکھیں بند کرکے سننے کی کوشش کرنا بیکار

شنگھائی (نیٹ نیوز) اکثر افراد جب توجہ سے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو غیر ارادی طور پر آنکھیں بند کرلیتے ہیں۔

ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ بینائی دماغ کا دھیان بھٹکاتی ہے اور آنکھیں بند کرنے سے دماغ کو سننے میں مدد ملتی ہے مگر یہ خیال درست نہیں۔یہ دلچسپ بات چین میں ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی۔شنگھائی جیاؤ ٹونگ یونیورسٹی کی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ آنکھیں بند ہو یا کھلی، اس سے سننے کی صلاحیت پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے ۔اس تحقیق میں رضاکاروں کو شامل کرکے ہیڈ فونز کے ذریعے متعدد آوازیں سنائی گئیں جبکہ اس کے ساتھ ان کے پیچھے بھی شور کی ریکارڈنگ پلے کی گئی۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ یہ خیال درست نہیں کہ آنکھیں بند کرنے سے سننے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے ۔ تحقیق کے نتائج Journal of the Acoustical Society of America میں شائع ہوئے ۔

